Обнародованы детали райдера Салтыковой

Ирина Салтыкова знакома организаторам концертов как человек некапризный и не слишком требовательный. В отличие от многих артистов условия ее райдера стандартны и несложны в исполнении. Об этом рассказала сама певица в одном из последних интервью, - пишет СтарХит.

«У меня обычный райдер: бизнес-класс — обязательно, лучший в городе отель пять звезд — обязательно, машина „Мерседес“ — это все самое дорогое. А остальное все просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — сказала она.

Так что хлопот компании – организатору звезда не доставляет. Как, впрочем, им коллегам по шоу-бизнесу. Ирина старается избегать скандалов и публичных выяснений отношений и не комментирует подобные события.

«Никогда не следила и не слежу. Кто нравится? У каждого артиста есть какая-то своя песня, которая может нравиться. Но чтобы прям полностью творчество — ну, не знаю. Мне кто-то может нравиться как человек — это максимум», — уточнила Салтыкова.

35-летняя дочь исполнителей Ирины и Виктора Салтыковых Алиса имеет британское гражданство, живет в Лондоне и работает в сфере организации бизнес-конференций.