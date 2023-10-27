Noize MC* избавился от внедорожника в России

Рэпер Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев) избавляется от своего внедорожника в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© Юзефович/YouTube

По данным канала, Алексеев продал автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 млн рублей перекупщикам. Утверждается, что новым владельцем внедорожника покинувшего Россию артиста стал фотограф из Магадана, который часто путешествует по зрелищным местам.

Noize MC* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в Литву в 2021 году после того, как Следственный комитет начал проверку его творчества на "пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма".

После этого он ликвидировал свою главную компанию ООО NOIZ, в апреле 2023 года - закрыл ИП, через которое получал деньги от рекламы и концертов.

Ранее Алексеев в интервью литературному критику Галине Юзефович рассказал о своей жизни после отъезда из России.