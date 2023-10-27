Shaman рассказал о помощи Михаила Круга в начале карьеры

Во время своей поездки в Тверь Дронов побывал на могиле Круга и заявил, что во многом обязан покойному музыканту. Его композиции часто заказывали посетители ресторана, где работал 31-летний артист в начале своей карьеры в городе Новомосковске. При этом исполнитель не стал уточнять, был ли он лично знаком с автором песни «Владимирский централ».