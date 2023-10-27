Варлей объяснила, почему поддерживает спецоперацию
Российская актриса Наталья Варлей в беседе с блогером Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" объяснила свои слова о спецоперации, сказанные на патриотическом кинофестивале "Волгоградский факел".
Сейчас Варлей пояснила, что, по ее мнению, от исхода спецоперации зависит существование России.
"Конечно, всем бы нам хотелось жить в мире, дружбе и любви. Но так стали развиваться события, что даже те, кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают", - сказала она.
По словам Варлей, действия России - это восстановление справедливости.
"Это - вопрос, быть нашей стране или не быть. Это - защита нашей веры", - заключила 75-летняя звезда фильмов "Кавказская пленница" и "Гостья из будущего".
На фестивале в августе заслуженная артистка России заявила, что уверена в "победе добра над злом и разума - над безумием".