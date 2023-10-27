Гендиректор «Пятницы!» назвал способ стать телезвездой

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что известными ведущими становятся не очень красивые люди, а те, у кого есть какая-либо яркая индивидуальная особенность. Способ стать телезвездой он раскрыл в Telegram.

Картозия объяснил, что много работает с начинающими ведущими и корреспондентами.

«Мы просто болтаем, смеемся. А глаз выхватывает каждую деталь: как интересно она улыбается, а эта — очень смешно жестикулирует», — пояснил медиаменеджер.

Продюсер добавил, что находит в будущих ведущих то, что может понравиться зрителю. При этом он рекомендует сделать акцент именно на забавные черты и убрать раздражающие особенности. Картозия добавил, что красота потенциальной звезды при этом не имеет значения.

«Человек красив, когда ошибается. Шероховатости, неровности делают звезду, а не симметрично посаженные глаза. Должна быть в человеке какая-то бесчеловечинка», — заключил он.