Супруги Цыгановы обвинили Газманова в лицемерии по отношению к СВО

— Если ты декларируешь, и тебя выводят на первые ряды со знаменами — будь добр соответствовать. А здесь раздвоение личности. Он должен был что-то сказать, что-то сделать, — заявил Вадим Цыганов.

По мнению супругов, Газманов не должен был выступать за границей в тяжелое для России время. Они также обвинили артиста в ведении двойной жизни.

Газманов подтвердил наличие у себя недвижимости в недружественных странах: Латвии и Италии. По его словам, сейчас он не может жить в этих квартирах из-за того, что находится под санкциями. Но это артиста даже радует: в нем видят угрозу, значит, он полезен своей стране. Певец отметил, что не собирается возвращаться в недружественные страны, поскольку квартиры были заморожены и ему не дают там жить.