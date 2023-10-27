«Нечисть»: супруги Цыгановы обвинили Газманова в лицемерии по отношению к СВО
Народный артист России Олег Газманов живет двойной жизнью. Об этом заявили супруги Виктория и Вадим Цыгановы в интервью Юрию Дудю*.
Российские певица и актер раскритиковали артиста за выступление в Дубае, на котором произошел скандал. После завершения концерта двое мужчин в алкогольном опьянение влезли на сцену и просили Газманова поддержать Украину.
— Если ты декларируешь, и тебя выводят на первые ряды со знаменами — будь добр соответствовать. А здесь раздвоение личности. Он должен был что-то сказать, что-то сделать, — заявил Вадим Цыганов.
По мнению супругов, Газманов не должен был выступать за границей в тяжелое для России время. Они также обвинили артиста в ведении двойной жизни.
Газманов подтвердил наличие у себя недвижимости в недружественных странах: Латвии и Италии. По его словам, сейчас он не может жить в этих квартирах из-за того, что находится под санкциями. Но это артиста даже радует: в нем видят угрозу, значит, он полезен своей стране. Певец отметил, что не собирается возвращаться в недружественные страны, поскольку квартиры были заморожены и ему не дают там жить.
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