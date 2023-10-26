Харламов о Гузеевой: «Ей казалось, что я ее ненавижу»

Юморист Гарик Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с телеведущей Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре... Что я ее ненавижу, но это не так», — отметил шоумен.

По словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Харламов и Гузеева снялись вместе в семейной комедии Аскара Узабаева «Теща», премьера которой запланирована 30 ноября. По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов).

Как призналась телеведущая, изначально она сомневалась, соглашаясь на эту роль, поскольку равнодушна к жанру комедии.