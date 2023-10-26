Раскрыт райдер рэпера Басты

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прописал в своем райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты. Список бытовых предметов для гастролей артиста был раскрыт StarHit.

Среди требований Вакуленко — обязательное наличие в номере клюквы, голубики, груш, авокадо, орехов, хлеба, печеной тыквы и нескольких видов молока. Затем в списке приводятся зарядки, салфетки и другие предметы первой необходимости. Отмечается, что алкоголь в райдере не значится.

Также там отдельно указано, что Баста предпочитает летать бизнес-классом, а по достижению пункта назначения ожидает, что ему предоставят Mercedes Maybach S-класса и номер класса «люкс». В концертной гримерке хип-хоп-артист просит оставить гречку, овощи, шашлык, минералку и шоколад. При этом гонорар Вакуленко за частное выступление составляет около 10 миллионов рублей.