Раскрыт райдер рэпера Басты
Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прописал в своем райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты. Список бытовых предметов для гастролей артиста был раскрыт StarHit.
Среди требований Вакуленко — обязательное наличие в номере клюквы, голубики, груш, авокадо, орехов, хлеба, печеной тыквы и нескольких видов молока. Затем в списке приводятся зарядки, салфетки и другие предметы первой необходимости. Отмечается, что алкоголь в райдере не значится.
Также там отдельно указано, что Баста предпочитает летать бизнес-классом, а по достижению пункта назначения ожидает, что ему предоставят Mercedes Maybach S-класса и номер класса «люкс». В концертной гримерке хип-хоп-артист просит оставить гречку, овощи, шашлык, минералку и шоколад. При этом гонорар Вакуленко за частное выступление составляет около 10 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Баста получает гонорар в размере около пяти миллионов рублей за концерт. Об этом рассказал основатель коммуникационного агентства Guest Management Идрис Гитинаев. Он добавил, что Баста входит в тройку самых востребованных исполнителей, куда также попали певица Zivert и певец Леонид Агутин.