Михаил Гребенщиков похоронил российский шоу-бизнес

Он [шоу-бизнес] как бы и не поднимался, был сдохшим. Так будет, пока старички стоят у власти, их по пальцам пересчитать эти шоу-биз-мафии. Выигрывай, не выигрывай [музыкальные конкурсы] — сколько бабла дашь, столько тебе просмотров, прослушиваний и «накрутят. Мы вернулись к русскому средневековью. Опять тщеславный дядя, который в 70-е годы написал пару хитов, будет сидеть с расплывшимся лицом и будет думать, что он велик и что-то сделал для музыки. Так что мафия российского шоу-бизнеса еще сильна, — считает Гребенщиков.