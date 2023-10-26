Продюсер оценил перезапуск «Фабрики звезд»

Будет ли это аналог той самой «Фабрики» на Первом, которую мы все помним, с историей создания не только новых хитов, но и любовные истории, истории из жизни, становления артистов. Или это будет про выступление артистов, да и все, создание нового контента. Хотелось бы «Фабрику» получить в полном масштабе. Если они запустят именно такой проект, чтобы можно было смотреть, как из ребят получаются артисты, тогда это будет крутая «Фабрика», — сказал Рудченко.