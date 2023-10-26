Звезда «Универа» с мужем и четырьмя детьми улетела за границу

Звезда «Универа» Мария Кожевникова с мужем и четырьмя детьми улетела из России. Актриса сообщила об этом в личном блоге и опубликовала кадры с пляжа.

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«А мы отправились в наше первое путешествие! Решили продлить лето, искупать в соленой водичке малыша и получить витаминку Д… а старшие тут же в футбольном лагере», — поделилась знаменитость.

Кожевникова 25 сентября 2023 года сообщила о пополнении в семье, а через два дня призналась, что родила четвертого сына. По словам актрисы, у них с мужем нет никакого разочарования по этому поводу, они рады новой душе, появившейся в их доме.

Звезда растит детей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: помимо новорожденного мальчика они воспитывают девятилетнего Ивана, восьмилетнего Максима и шестилетнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению знаменитости, официальная регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.