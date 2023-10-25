«Фабрика звезд» вернется на ТНТ

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что канал перезапускает популярное реалити-шоу «Фабрика звёзд». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Канделаки, кастинг на шоу уже начался. «Вы помните, что я говорила про музыку, и что мы не будем останавливаться на двух проектах. И мы не остановимся, кастинг уже идет - "Новая Фабрика звезд" на телеканале ТНТ», — рассказала Канделаки во время празднования 25-летия канала ТНТ.

Помимо этого Канделаки также анонсировало новое утреннее шоу «Утро на ТНТ», которое появится в телеэфире в феврале 2024 года. По её словам, шоу будет проходить в прямом эфире. «Включаем и начинаем настоящую игру с федеральными каналами. Самое лучшее утро в прямом эфире — два часа, четыре орбиты. Ждите на ТНТ, начинаем в феврале», — рассказала она.