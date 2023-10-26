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Дробыш высказался о перезапуске «Фабрики звезд»

Российский продюсер Виктор Дробыш высказался о планах канала ТНТ запустить «Новую фабрику звезд». Его слова приводит News.ru.

Дробыш высказался о перезапуске «Фабрики звезд»
© Lenta.ru

Медиаменеджер также заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. Комментируя перезапуск программы Дробыш добавил, что «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год».

«Я считаю, что "Фабрика звезд" — самый сильный музыкальный формат на телевидении. Так что Тина [Канделаки] молодец», — сказал продюсер.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ перезапустит музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» в 2024 году. По словам директора ТНТ, телеведущей Тины Канделаки, передача будет называться «Новая Фабрика звезд». Она добавила, что кастинг в проект уже начался.

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