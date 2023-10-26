Дробыш высказался о перезапуске «Фабрики звезд»

Российский продюсер Виктор Дробыш высказался о планах канала ТНТ запустить «Новую фабрику звезд». Его слова приводит News.ru.
Медиаменеджер также заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. Комментируя перезапуск программы Дробыш добавил, что «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год».
«Я считаю, что "Фабрика звезд" — самый сильный музыкальный формат на телевидении. Так что Тина [Канделаки] молодец», — сказал продюсер.
Ранее стало известно, что телеканал ТНТ перезапустит музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» в 2024 году. По словам директора ТНТ, телеведущей Тины Канделаки, передача будет называться «Новая Фабрика звезд». Она добавила, что кастинг в проект уже начался.
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