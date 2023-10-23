112: мошенники взломали страницу блогера Акуны Мататы

Подписчица Ольги Нечаевой, известной как Акуна Матата, попалось на уловку мошенников, взломавших страницу блогера в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, жительница Тульской области наткнулась на розыгрыш призов, который якобы проводила на своей странице Акуна Матата. Женщина перешла по ссылке и «выиграла» 3 150 долларов.

Однако для того, чтобы забрать деньги, «победительницу» попросили оплатить конвертацию валюты.

«Она произвела все манипуляции с картой, которые просили мошенники, и со счета ушло почти 10 тысяч рублей. Никаких долларов девушка, конечно, не получила и пошла в полицию», - отмечает Telegram-канал 112.

Возбуждено уголовное дело, взломанный мошенниками аккаунт блогера в настоящее время заблокирован.