Лидер группы «КняZz» заявил о снижении спроса на рок-музыку

Лидер группы «КняZz» Андрей Князев заявил, что и в России, и в мире, снизился спрос на рок-музыку, сообщает Газета.Ru.

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Он предположил, что причиной является «вседоступность, а также развитие цифрового мира», в результате чего люди оказались перекормлены и их стало «сложнее зацепить».

«Спроса на рок-музыку меньше — и поэтому меньше исполнителей. У авторов нет идей, креатива», — отметил Князев.