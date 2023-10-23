Варлей назвала двух главных предателей России

Звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей назвала двух главных предателей в истории России. Об этом она рассказала в интервью «Царьграду».

По словам Варлей, распад СССР стал для нее трагедией, так как некогда близкие люди оказались по разные стороны. Она также не понимала претензий некоторых бывших советских республик к России как к «старшему брату», когда как эта страна, наоборот, воссоединяла всех в Союзе.

Варлей отметила, что для нее предателями России являются единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. По ее мнению, эти политики «разрушили нашу армию, уничтожили ракеты, оружие, закрыли наши заводы».