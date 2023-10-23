Вайкуле раскрыла, зачем тайно встречалась с Хаматовой: «Видно, что переживала»

Сбежавшие из России всеми силами пытаются устроить свою жизнь наилучшим образом, заработать лишнюю копеечку, ведь в РФ они привыкли жить на широкую ногу и смотреть на многих свысока, чувствуя свое привилегированное положение. Недавно выяснилось, что главная «кормилица СССР», как сама себя провозгласила Лайма Вайкуле, пришла в Рижский театр имени Михаила Чехова на спектакль «Калигула», где сыграл Шамиль Хаматов — брат Чулпан Хаматовой. Певице удалось поговорить и с актрисой, которая тоже была в здании во время постановки родственника. Лайма пришла в восторг от звездной семьи, от того, насколько Чулпан и Шамиль дружны за рубежом. Свои впечатления о встрече она, конечно же, рассказала публично. Не могла не сделать акцент на беседе с единомышленниками. «Она решила поддержать своего брата. Было это очень трогательно — видно, что переживала. Выпили чаю, поговорили. Самое интересное, что Чулпан уже говорит по-латышски!», — счастливо описала она события в театре. Надо отметить, что Чулпан быстро адаптировалась в новой стране. Как считают россияне, планов возвращаться у нее точно нет, ведь она прикладывает много усилий для изучения языка, а значит, точно хочет укорениться в государстве.