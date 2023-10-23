Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) поддержал Израиль в популярной соцсети. Как сообщает Telegram-канал Baza, недовольные таким действием исполнителя пользователи раскритиковали музыканта под постом с поздравлением его дочери с днем рождения.

После атаки ХАМАС на Израиль Джиган сделал репост публикации голливудской актрисы Галь Гадот со звездой Давида, где она поддерживала свою страну. Это не понравилось пользователям соцсети, которые набросились на старую публикацию рэпера, в котором он поздравил свою дочь Лею с девятилетием.

В комментариях к посту пользователи соцсети стали желать испытать дочери рэпера испытать то, что испытывают дети Палестины. Некоторые же просто проклинали Джигана и публиковали эмодзи с флагом Палестины.