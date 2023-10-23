Бутусов объяснил, почему уехавшие артисты хотят краха России
Музыкант Вячеслав Бутусов объяснил, почему уехавшие из России на фоне спецоперации артисты желают «гибели» стране. В интервью газете «Аргументы и факты» он сказал, что это желание вызвано «разными источниками информации».
Бутусов считает, что картина мира, которую нарисовали себе уехавшие знаменитости, отличается от его, поскольку они получают информацию из разных источников.
«Хотя не могу сказать, что черпаю информацию из СМИ. Конечно, иногда смотрю новости с содроганием. И не могу сказать, что нахожу там все ответы на вопрос: что происходит? Потому что очень много противоречивых сообщений. Можно уже по заголовкам проследить, что часто одна новость опровергает другую в течение дня. Возникает путаница в голове», — добавил Бутусов.
Музыкант отметил, что единственная духовная практика, которая может «остудить кипящие мозги и навести порядок в голове» — это молитва. Бутусов признался, что старается держаться этого, поскольку в противном случае «можно угодить в кипящую воду».