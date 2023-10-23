Бутусов объяснил, почему уехавшие артисты хотят краха России

«Хотя не могу сказать, что черпаю информацию из СМИ. Конечно, иногда смотрю новости с содроганием. И не могу сказать, что нахожу там все ответы на вопрос: что происходит? Потому что очень много противоречивых сообщений. Можно уже по заголовкам проследить, что часто одна новость опровергает другую в течение дня. Возникает путаница в голове», — добавил Бутусов.