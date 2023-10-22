Фадеев предупредил поклонников о фальсифицированных товарах

«Возле БКЗ продавали мерч: пластинки, автографы, еще что-то. Это мошенники, это не правда, это сделано не нами. Вас обманули. Но! Все люди, кого обманули, пожалуйста, напишите нам. Мы сделаем для вас все в том же виде, только это уже будет настоящее, и ничего не нужно будет платить. Всех благ. Мы разберемся и мошенников накажем», - заверил продюсер.