Фадеев предупредил поклонников о фальсифицированных товарах
В Санкт-Петербурге в концертном зале «Октябрьский» состоялся сольный концерт Максима Фадеева. Возвращение выдающегося исполнителя после 25-летнего перерыва прошло на высоком уровне. Тем не менее, не обошлось без неприятного инцидента.
На следующий день музыкант вышел на связь с поклонниками в социальной сети и сообщил, что зрители могли пострадать от мошенников. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Возле БКЗ продавали мерч: пластинки, автографы, еще что-то. Это мошенники, это не правда, это сделано не нами. Вас обманули. Но! Все люди, кого обманули, пожалуйста, напишите нам. Мы сделаем для вас все в том же виде, только это уже будет настоящее, и ничего не нужно будет платить. Всех благ. Мы разберемся и мошенников накажем», - заверил продюсер.
Фадеев предложил людям, купившим контрафакт, отправить по электронной почте фотографии купленного и свои контактные данные, чтобы получить подлинные товары. При этом он еще раз уточнил, что все будет бесплатным.
Елизавета Санникова, несколько лет назад переехавшая в РФ из Донецка, и Сергей Титов — из Луганска стали новыми участниками концертной группы продюсера Максима Фадеева. Об этом музыкант рассказал в Telegram.