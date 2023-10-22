Водонаева рассказала о примирении с Боней

«На мне все российские бренды. Я полтора месяца никуда не ходила, вот, наконец-то, сегодня вышла в люди. Просто было много работы, съемок, новых проектов. Например, мы с Викторией Боней стали соведущими, встретившись через 20 лет в одном кадре», — сказала она.