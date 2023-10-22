Водонаева рассказала о примирении с Боней
Алена Водонаева была гостьей модного показа на одной из площадок в центре столицы. В ходе мероприятия телеведущая пообщалась с журналистами, - рассказывает «Московский Комсомолец».
Так, Алена призналась, что предпочитает одежду от отечественных производителей.
«На мне все российские бренды. Я полтора месяца никуда не ходила, вот, наконец-то, сегодня вышла в люди. Просто было много работы, съемок, новых проектов. Например, мы с Викторией Боней стали соведущими, встретившись через 20 лет в одном кадре», — сказала она.
Известно, что Алена и Виктория ранее конфликтовали. Но, как сказала Водонаева, это уже в прошлом.
«У нас были драки, но это было 20 лет назад», — объяснила она.
Ранее Водонаева рассказала о заблокировавших ее знаменитостях.
«Меня Егор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала Вера Брежнева. А потом она меня разблокировала», — уточнила она.
Ведущая пояснила, что Крид обиделся на ее репортаж об участии исполнителя в шоу «Холостяк».