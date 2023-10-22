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Водонаева рассказала о примирении с Боней

Алена Водонаева была гостьей модного показа на одной из площадок в центре столицы. В ходе мероприятия телеведущая пообщалась с журналистами, - рассказывает «Московский Комсомолец».

Водонаева рассказала о примирении с Боней
© РИА Новости

Так, Алена призналась, что предпочитает одежду от отечественных производителей.

«На мне все российские бренды. Я полтора месяца никуда не ходила, вот, наконец-то, сегодня вышла в люди. Просто было много работы, съемок, новых проектов. Например, мы с Викторией Боней стали соведущими, встретившись через 20 лет в одном кадре», — сказала она.

Известно, что Алена и Виктория ранее конфликтовали. Но, как сказала Водонаева, это уже в прошлом.

«У нас были драки, но это было 20 лет назад», — объяснила она.

Ранее Водонаева рассказала о заблокировавших ее знаменитостях.

«Меня Егор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала Вера Брежнева. А потом она меня разблокировала», — уточнила она.

Ведущая пояснила, что Крид обиделся на ее репортаж об участии исполнителя в шоу «Холостяк».

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