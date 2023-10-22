Тарасов высказался по поводу своего долга риелторской компании

Дмитрия Тарасова накануне обвинили в неуплате риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. СМИ сообщили, что Дмитрия разыскивают судебные приставы. Информация была размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов, где был обозначен долг в 205 тысяч рублей. Об этом пишет портал woman.ru.

Дмитрий еще в 2022 году заключил договор с риелторами на продажу четырехкомнатной квартиры в Тропарево. Апартаменты площадью в 145 квадратных метров выставили за 65 миллионов рублей. Эту квартиру спортсмен продавал с 2017 года.

Риелторы нашли покупателя, но Дмитрий решил оформить сделку напрямую. Фирма подала в суд и выиграла дело.

И вот Тарасов прокомментировал ситуацию в личном блоге. Он сообщил, что вопрос закрыт.

«Ребята, знаю, что вас давно тревожит этот вопрос. Три дня мне звонят разные корреспонденты, чтобы я прокомментировал эту историю. Отвечу: все давно погашено, конфликта никакого нет. Произошло недопонимание», - написал спортсмен.