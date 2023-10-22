Экс-супруг Прокловой назвал актрису родным человеком

«Говорить надо, когда люди расстались и нет отношений. А, когда люди расстались и не расстались, то, мне кажется, все само за себя говорит. Вот, что можно сказать про человека, с которым ты прожил 40 лет, который родил тебе ребенка, который прошел с тобой все трудности, сложности нашей, к сожалению, сложной жизни. Но, вы же понимаете, 40 лет, проведенных вместе делают людей либо врагами, либо родственниками на всю жизнь», — пресек все вопросы бизнесмен.