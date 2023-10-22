Экс-супруг Прокловой назвал актрису родным человеком
Елена Проклова три раза была замужем, однако главным мужчиной ее жизни был и остается бизнесмен Андрей Тришин. Они были вместе около 40 лет.
В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале ведущий шоу Николай Цискаридзе устроил экс-супругам сюрприз, когда во время передачи в студии появился Тришин. Андрей Владимирович публично поздравил бывшую жену с 70-летием. Актриса была искренне растрогана. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Говорить надо, когда люди расстались и нет отношений. А, когда люди расстались и не расстались, то, мне кажется, все само за себя говорит. Вот, что можно сказать про человека, с которым ты прожил 40 лет, который родил тебе ребенка, который прошел с тобой все трудности, сложности нашей, к сожалению, сложной жизни. Но, вы же понимаете, 40 лет, проведенных вместе делают людей либо врагами, либо родственниками на всю жизнь», — пресек все вопросы бизнесмен.
Ранее Проклова рассказала, что успела дешево приобрести недвижимость в Сочи. За шесть соток земли в горах с видом на море Проклова заплатила 1,5 миллиона рублей. k