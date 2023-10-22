Актриса Кристина Асмус рассказала о пробах в новом сериале. Она призналась, что ей пришлось очень постараться, чтобы попасть в список участников проекта, и раскрыла некоторые подробности сюжета. Об этом пишет Popcake.

По словам актрисы, в новом проекте «Райцентр» она сыграла экстравагантную и очень необычную роль. Создатели ленты первоначально позиционировали ее как комедию-детектив, однако в итоге сериал получился довольно жесткий, а порой — откровенно страшный.

Кристина Асмус также призналась, что образ главной героине ей не присущ. Она играет персонажа Милку — бывшую первую красавицу класса, блондинку на каблуках и в мини юбке, предпочитаемый ею стиль напоминает моду нулевых. Издание пишет, что Асмус подходила к каждой сцене очень ответственно, дорожила ролью и готовилась к съемкам.

Сама актриса утверждает, что ей пришлось постараться, чтобы попасть в проект.