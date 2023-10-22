Андрея Губина обвинили в краже хита «Мальчик-бродяга»

Автор текстов песен Сергей Конев заявил, что популярный в 90-е годы артист присвоил песню «Мальчик-бродяга». Тогда Конев был начинающим автором и принес восходящей звезде несколько своих произведений.

— Одна из песен сильно понравилась его отцу Виктору Викторовичу, она называлась «Одинокий волк». Впоследствии Андрей сделал из нее хит «Мальчик-бродяга», — рассказал он.

Однако в Российском авторском обществе Андрей Клементьев (настоящая фамилия Губина) до сих пор значится единственным автором этой песни.

Андрей Губин заявил, что творчество певца SHAMAN настолько старомодно, что даже в 1990-е годы казалось бы неактуальным. По его словам, он старается следить за модными тенденциями в шоу-бизнесе и находить интересных артистов. Но некоторые из них ему категорически не нравятся и в частности — SHAMAN.