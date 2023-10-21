Джигурда продолжает бороться за наследство Браташ

Никита Джигурда вновь подал иск в попытке заставить нотариуса Олега Чернявского выдать ему свидетельство о праве на наследство. Речь идет о многих миллионах, оставшихся после смерти подруги актера бизнесвумен Браташ.

По закону все преимущества у основного претендента – сестры умершей Светланы Романовой. Как рассказывает «Московский Комсомолец, суд уже отказал Джигурде, который пытался отстранить Романову от наследства. Также он отказал ему в иске против Чернявского, поскольку там Романова упоминалась,к ак третье лицо.

Теперь же Джигурда ответчиком по делу назвал нотариуса и Дорогомиловский суд Москвы приступил к повторному рассмотрению дела.