«Он очень изменился» : коллега-музыкант о Губине

Андрей Губин стал героем документального фильма телеканала Муз-ТВ «Привет, Андрей! Губин возвращается?» Известно, что певец тяжело болен, что и послужило причиной его ухода со сцены на пике популярности.

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Андрей с 1994 года по середину нулевых годов был очень популярен, его хиты «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Ночь», «Зима-холода», «Танцы», «девушки как звезды» хорошо известны и сейчас. Но тяжелое заболевание не оставило ему шансов. Артист страдает прозопалгией – это болезнь нервной системы. Его коллеги отметили, что сейчас Губин сильно изменился, – пишет «Комсомольская Правда».

«Он очень изменился. Даже по телефону разговаривать сложно», – сказал солист группы «140 ударов в минуту» Сергей Конев.

Сам Губин говорит, что не бросает музыку и надеется вернуться на сцену. Он рассказал, что пишет песни в стиле The Pussycat Dolls.

Последние 15 лет Губин борется с болезнью. Ему пытались помочь и отечественные и зарубежные врачи. Но об улучшении состояния певец пока не говорит.