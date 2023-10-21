Мерил Стрип оформила официальный развод

Мерил Стрип 45 лет была замужем за скульптором Даном Гаммером. У пары четверо взрослых детей.

Супруги, как оказалось уже шесть лет живут раздельно. Но пара и ранее не любила афишировать свои отношения и не выносили на публику семейные дела, так что появление Мерил и Дана порознь на светских мероприятиях не вызывало ни у кого удивления.

Однако они пришли к решению о разводе, - пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на американское издание Page Six.

По словам источника, приведенным изданием, развод был дружеским, с заявлением о том, что они, хотя и перестали быть семьей, но всегда будут друг о друге заботиться.