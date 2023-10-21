Повалий рассказала о печальных последствиях похода к косметологу

Таисия Повалий рассказала о том, как много лет страдает после неудачной процедуры у косметолога. У нее после неправильного введения препарата появилась асимметрия лица. Исправить это невозможно, - пишет «Московский Комсомолец».

«Я одной из первых пострадала. Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних, современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали», - рассказала звезда.

«Он у меня со временем сросся с мышцами. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», - объяснила певица.

Ранее певица Таисия Повалий в эфире телеканала НТВ рассказала, сколько платит за аренду квартиры в Москве. Звезда снимает жилье в элитном московском ЖК за 150 тысяч рублей. Повалий заехала в квартиру в 2006 году, и с тех пор ее стоимость не менялась. Артистка добавила, что долгие годы копила на собственное жилье в Москве, но так и не приобрела недвижимость.