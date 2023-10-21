Самый известный режиссер страны отмечает 78-летие

Сегодня - день рождения Никиты Михалкова. Популярный российский режиссер родился 21 октября 1945 г. в Москве в семье Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) и Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988). Его отец - Герой Социалистического Труда, писатель и поэт, соавтор текста гимна СССР и автор текста гимна Российской Федерации. Мать - писательница, поэтесса и переводчица.

В семье есть еще старший сын Андрей Михалков-Кончаловский, который также является знаменитым кинорежиссером.

Видео дня

Проблема выбора профессии перед Никитой Михалковым не стояла – в юности он занимался в театральной студии, учился в музыкальной школе, затем в Щукинском училище и ВГИКе.

Михалков снял свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» в 1974 году. Картина получила Золотого медведя на Берлинском кинофестивале.

С той поры в творческой копилке Никиты Сергеевича более 20 фильмов. Самые известные – «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», и другие. Он – лауреат самых престижных отечественных им зарубежных премий, Герой Труда Рф, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», - информирует ТАСС.

В 2011 г. Никита Михалков открыл канал на YouTube, где начал публиковать выпуски своей авторской программы «Бесогон ТВ». С 2014 передачу транслировали телеканал «Россия - 1», «Россия - 24», «Спас».

Никита Сергеевич женат вторым браком. Его супруга Татьяна Михалкова - член-корреспондент Российской академии художеств. Дочери - Анна (род. 1974, заслуженная артистка РФ), Артем (род. 1975, актер, учредитель и гендиректор кинокомпании "Кинодом"), Надежда (род. 1986, актриса). Первой женой мэтра была народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская. Их сын - Степан - единственный наследник, не пошедший по стопам отца. Он – ресторатор.