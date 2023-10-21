Агутин потребовал от оклеветавшего его блогера второй миллион

Леонид Агутин решил стребовать с тульского блогера Ильи Мамаева оплату судебных издержек. Они оцениваются в 1 миллион 96 тысяч рублей.

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Ранее певец отсудил у Мамаева миллион за моральный ущерб. Еще в 2020 году блогер публично обвинил исполнителя в связях с масонами, использовании «чисел дьявола» и программировании людей при помощи клипа с песней «Включите свет», - сообщает gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Изначально блогер скрывал место своей официальной регистрации, поэтому судебный процесс затянулся. Но в итоге иск был полностью удовлетворен в пользу Агутина.

Теперь музыкант хочет вернуть все расходы, понесенные за время судебной тяжбы. Мамаеву вчинен иск еще на миллион с лишним.