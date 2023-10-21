Агутин потребовал от оклеветавшего его блогера второй миллион
Леонид Агутин решил стребовать с тульского блогера Ильи Мамаева оплату судебных издержек. Они оцениваются в 1 миллион 96 тысяч рублей.
Ранее певец отсудил у Мамаева миллион за моральный ущерб. Еще в 2020 году блогер публично обвинил исполнителя в связях с масонами, использовании «чисел дьявола» и программировании людей при помощи клипа с песней «Включите свет», - сообщает gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.
Изначально блогер скрывал место своей официальной регистрации, поэтому судебный процесс затянулся. Но в итоге иск был полностью удовлетворен в пользу Агутина.
Теперь музыкант хочет вернуть все расходы, понесенные за время судебной тяжбы. Мамаеву вчинен иск еще на миллион с лишним.
Многие представители российского шоу-бизнеса на фоне отъезда их конкурентов за рубеж приняли решение поднять гонорары за свои концерты. В 2,5 раза выросла стоимость выступления Леонида Агутина - до 5 млн рублей.