Малибу сообщила о разводе через месяц после свадьбы
Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу сообщила у себя в социальной сети, что приняла решение развестись со своим мужем Артемием. Пара пробыла в браке чуть больше месяца.
«Мы разводимся! Завтра я подаю иск в суд о расторжении брака! Мы продержались больше месяца, на этом я ставлю точку, дальше нам не по пути. Мы не едем вместе в Хургаду, куда уже куплен свадебный тур! В этом просто уже нет никакого смысла», — написала Малибу.
По словам экс-участницы «Дома-2», причиной развода является обман со стороны супруга. Малибу рассказала, что последний каплей для нее стало исчезновение мужа на два дня. При этом сам супруг уверяет, что провел это время в больнице, поскольку у него прихватило сердце.
Напомним, что пара расписалась 6 сентября 2023 года в Москве. Супруг Малибу старше ее на 19 лет и является предпринимателем.