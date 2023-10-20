Малибу сообщила о разводе через месяц после свадьбы

«Мы разводимся! Завтра я подаю иск в суд о расторжении брака! Мы продержались больше месяца, на этом я ставлю точку, дальше нам не по пути. Мы не едем вместе в Хургаду, куда уже куплен свадебный тур! В этом просто уже нет никакого смысла», — написала Малибу.