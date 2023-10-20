Звезда шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

Участница шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Оелана Макарова рассказала о своей жизни после того, как она покинула проект. Подробностями она поделилась в интервью со StarHit.

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Макарова призналась, что, вернувшись домой, «испытала легкую депрессию».

«Не знала, что делать дальше, как общаться с родителями», — объяснила она.

Кроме того, участницу шоу уволили с работы.

Однако, по словам Макаровой, ей удалось справиться с этим состоянием. Она начала активно писать собственные музыкальные композиции и думать о продвижении своего творчества. Также звезда шоу перестала употреблять алкоголь.

«А еще помирилась с мамой, и очень этому рада», — рассказала Макарова.

Ранее победительница «Новых пацанок» Кира Медведева заявила, что многие участницы по окончании проекта возвращаются к прежнему образу жизни. По ее мнению, проект призван не изменить жизнь девушек, а дать им инструменты для самосовершенствования.