Бабушка Shaman рассказала, почему была против его первой жены

Российский певец Ярослав Дронов, более известный публике под псевдонимом SHAMAN, встретил первую супругу будучи 16-летним юношей. Тогда родственники будущей звезды восприняли такой выбор в штыки, поскольку невесте Марине Рощупкиной было на тот период уже 22 года. Об этом музыкант рассказал в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.

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Подобный неравный брак сильно смутил родителей артиста. Отец Дронова посоветовал сыну повременить со свадьбой, надеясь, что тот в будущем найдет себе сверстницу.

— Папа наш сказал: «Зачем тебе это надо? Ты, может, еще сто девушек найдешь». Он просто встал, хлопнул дверью с криками: «Вы не понимаете!» В тот момент он никого не хотел слушать. Первая любовь в 16 лет… — вспоминала мама музыканта.

Бабушка популярного исполнителя также не стала перечить внуку. Галина Рябых боялась, что на эмоциях тот наложит на себя руки. Однако, попытку остановить от похода в ЗАГС все же сделала. По словам женщины, она с супругом не присутствовали на церемонии бракосочетания.

— Живешь ты с ней — и живи. Но ради Бога, не расписывайтесь! Мы же не были на свадьбе с дедом. Принципиально не ходили, — рассказала Рябых.

Артисту все же удалось отстоять право самому решать свою судьбу. Вскоре у пары появилась дочь. Певец старался обеспечить семье достойное будущее и реализоваться, как артист, поэтому они с семьей уехали из родного Новомосковска в столицу.