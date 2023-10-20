Суд расторг брак между Гуфом и Юлией Ковалевой

"Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы только что расторг брак между Алексеем Долматовым и теперь уже его бывшей супругой Юлией Ковалевой. На данный момент каких-либо иных споров у сторон нет, - рассказал собеседник агентства. - Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую".