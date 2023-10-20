Юдашкина рассказала о «скандале» с Пугачевой на похоронах отца

Присутствие Аллы Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина не вызвало никакого скандала, и демонстративного отказа от общения с певицей не было. Об этом в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала дочь модельера, креативный директор Дома моды «Valentin Yudashkin» Галина Юдашкина.

По ее словам, обстановка на похоронах не располагала к общению и выяснению «как дела».

«Она была в себе. Люди понимали, что сейчас лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому, что с ней принципиально не здоровались», — пояснила Юдашкина.

Она подчеркнула, что Алла Пугачева очень поддержала и ее, и ее маму, и пообещала, что «всегда будет на связи».

После начала спецоперации Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. Певица возвращалась всего дважды — осенью 2022 года, чтобы забрать документы своих детей из школы, и в мае 2023 года, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.