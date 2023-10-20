Линда Евангелиста раскрыла подробности борьбы с раком

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста рассказала в новом интервью о лечении от рака и своем необычном отношении к шрамам после удаления груди (мастэктомии). Подробности ее борьбы с раком публикует People.

Диагноз «рак груди» Евангелисте ставили дважды — в 2018 и 2020 году. В 2018 году ей удалили грудь.

«У меня есть еще и болезнь легких, и удаление опухоли прошло неудачно. Пришлось удалить обе молочные железы. В моем случае это было правильно», — раскрыла Евангелиста, добавив, что врачи нашли у нее генетическую предрасположенность к рецидиву рака.

Через два года после операции еще одну злокачественную опухоль нашли в грудной мышце модели. Евангелисте снова сделали операцию, после которой ей пришлось перенести тяжелый курс химиотерапии. Модель подчеркнула, что после случившегося ценит жизнь еще больше.

«Я нормально отношусь к своим шрамам. Я думаю, это трофеи», — заметила Евангелиста.