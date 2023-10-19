Галина Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке

Галина Юдашкина, дочь покойного кутюрье Валентина Юдашкина, продала квартиру в Нью-Йорке. Наследница отметила, что не жалеет об этом поступке, пишет РИА «Новости».

Квартира находилась в доме на Пятой авеню, напротив знаменитого в Нью-Йорке Центрального парка.

Юдашкина пояснила, что продать ее было сложно, так как здание принадлежит кооперативу. При продаже недвижимости следует учитывать мнение всех жильцов.

«Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали», — пожаловалась дочь модельера.

Наследница подчеркнула, что с радостью рассталась с американской жилплощадью.

По данным агентства, Юдашкина не пожелала назвать сумму сделки. Она пояснила только, что квартира в центре Нью-Йорка стоит больше миллиона долларов.