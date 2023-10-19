Отец Милохина прокомментировал новость об избиении блогера в Тбилиси

Как я понял, этот случай произошел давно, в середине сентября примерно. И Даня мне об этом не рассказывал. Сейчас просто кто-то что-то написал, и информация о происшествии всплыла, конфликт раздули. Я думаю, если он сам об этом не сообщал, то это говорит о том, что конфликт не очень серьезный. Хорошо, что сам Даня не стал на это реагировать, конфликтовать, все люди разные и многие вешают на других ярлыки. Он просто спокойно уехал после и сам решил вопрос. В этом плане он молодец, – рассказал Тюленев.