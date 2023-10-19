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Отец Дани Милохина прокомментировал новость об избиении блогера в Тбилиси

Инцидент с избиением Дани Милохина произошел давно, в середине сентября, рассказал NEWS.ru приемный отец блогера Дмитрий Тюленев. По его словам, конфликт просто раздули. Если бы Даню серьезно избили, он бы рассказал об этом родителям, пояснил Тюленев.

Отец Милохина прокомментировал новость об избиении блогера в Тбилиси
© news.ru

Как я понял, этот случай произошел давно, в середине сентября примерно. И Даня мне об этом не рассказывал. Сейчас просто кто-то что-то написал, и информация о происшествии всплыла, конфликт раздули. Я думаю, если он сам об этом не сообщал, то это говорит о том, что конфликт не очень серьезный. Хорошо, что сам Даня не стал на это реагировать, конфликтовать, все люди разные и многие вешают на других ярлыки. Он просто спокойно уехал после и сам решил вопрос. В этом плане он молодец, – рассказал Тюленев.

Ранее сообщалось, что на российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси. Предположительно, на блогера с кулаками набросился местный житель, к которому тиктокер заглянул в окно на первом этаже. Обращаться в полицию Милохин не стал и быстро улетел из страны в Дубай.

Даню Милохина избили в Грузии

До этого приемный отец Милохина рассказал о жизни блогера за границей. Он сообщил, что регулярно поддерживает связь с сыном. Мужчина знает, что молодой человек ведет здоровый образ жизни и старается справиться с волной негатива, которая сейчас на него обрушилась.

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