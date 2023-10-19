СМИ: Самойлова лишилась своих «косметических» миллиардов
Блогер Оксана Самойлова вышла из состава учредителей косметического бренда Sammy Beauty. Так, теперь супруга рэпера Джигана больше не имеет отношения к косметике данной марки, передает Telegram-канал «НеМалахов».
В настоящее время Самойлова лишь рекламирует товары Sammy Beauty. Она вышла из бизнеса в минувший понедельник, 16 октября, утверждает канал.
В апреле прошлого года СМИ сообщили, что бьюти-бренд Sammy Beauty заработал за год 978 миллионов рублей. Из них 471 миллион — чистая прибыль компании.
До недавнего времени у Самойловой был бизнес на двоих с партнером Мариной Назаровой. Обе они были указаны как учредители ООО «Бьюти Инновации».
Ранее российская блогерша воспользовалась уходовой косметикой бренда супруги рэпера Джигана и столкнулась с негативными последствиями. Ролики появились в ее TikTok-аккаунте.