СМИ: Самойлова лишилась своих «косметических» миллиардов

Блогер Оксана Самойлова вышла из состава учредителей косметического бренда Sammy Beauty. Так, теперь супруга рэпера Джигана больше не имеет отношения к косметике данной марки, передает Telegram-канал «НеМалахов».

В настоящее время Самойлова лишь рекламирует товары Sammy Beauty. Она вышла из бизнеса в минувший понедельник, 16 октября, утверждает канал.

В апреле прошлого года СМИ сообщили, что бьюти-бренд Sammy Beauty заработал за год 978 миллионов рублей. Из них 471 миллион — чистая прибыль компании.

До недавнего времени у Самойловой был бизнес на двоих с партнером Мариной Назаровой. Обе они были указаны как учредители ООО «Бьюти Инновации».