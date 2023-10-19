Конечно, я смотрела шоу «Каламбур» и мне очень печально слышать о смерти Сергея Гладкова. Я даже участвовала с ним в одном концерте и в Одессе много видела. Новость о том, что человека не стало, вызывает только грусть и печаль, он был молод, всего 60 лет. Мне так жаль, что уходят те люди, которых я знала, это кошмар, — подчеркнула она.