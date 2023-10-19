Стали известны участники нового сезона шоу "Последний герой"

Канал ТВ-3 рассекретил имена участников десятого сезона шоу "Последний герой".

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Новый сезон снимался в Таиланде, его название - "Остаться семьей", а принимать участие будут не только звезды, но и их родственники. Ведущей проекта стала Ксения Бородина.

Среди участников проекта, по данным "СтарХита" - звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук с дочерью Златой, певец Ираклий Пирцхалава и его отец Николоз Кснелашвили.

С ними будут соревноваться финалистка 13-й "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева и ее дочь Алена, Анна Седокова и ее дочь Алина, актер Алексей Лукин с отцом, рэпер Птаха с дочерью Николь Нуриевой (шоу "Пацанки"). Еще одна пара участников будет названа позднее.