Стали известны участники нового сезона шоу "Последний герой"
Канал ТВ-3 рассекретил имена участников десятого сезона шоу "Последний герой".
Новый сезон снимался в Таиланде, его название - "Остаться семьей", а принимать участие будут не только звезды, но и их родственники. Ведущей проекта стала Ксения Бородина.
Среди участников проекта, по данным "СтарХита" - звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук с дочерью Златой, певец Ираклий Пирцхалава и его отец Николоз Кснелашвили.
С ними будут соревноваться финалистка 13-й "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева и ее дочь Алена, Анна Седокова и ее дочь Алина, актер Алексей Лукин с отцом, рэпер Птаха с дочерью Николь Нуриевой (шоу "Пацанки"). Еще одна пара участников будет названа позднее.
По правилам шоу родных разведут по разным командам, в каждой будут люди из разных поколений.