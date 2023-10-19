Бывшая жена Стаса Намина выразила ему соболезнования: "На похороны пойду"
Анна Исаева, бывшая жена советского и российского музыканта Стаса Намина, в шоке от трагедии в семье артиста.
Напомним: пасынок Намина Роман Микоян накануне жестоко убил родного сына рокера, своего сводного младшего брата, и их бабушку-пенсионерку.
Роман и Артем - дети третьей супруги Намина Галины, Стас женился на ней в конце 1980-х годов. Намин и Галина давно в разводе.
По словам Исаевой, "Артем был очень хорошим мальчиком. Но от этого Романа все можно было ожидать". Реплики Анны приводит MK.RU.
"Стасу от всего сердца передаю слова соболезнования. Трагедия - потерять сына. Конечно, пойду на похороны", - заявила Исаева, добавив, что с четвертой женой артиста говорила сегодня, и "она никакая, убитая горем".
Анна Исаева до сих пор является руководителем "Центра Стаса Намина", несмотря на то, что супруги развелись еще в 1981 году.