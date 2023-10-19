Бывшая жена Стаса Намина выразила ему соболезнования

Анна Исаева, бывшая жена советского и российского музыканта Стаса Намина, в шоке от трагедии в семье артиста.

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Напомним: пасынок Намина Роман Микоян накануне жестоко убил родного сына рокера, своего сводного младшего брата, и их бабушку-пенсионерку.

Роман и Артем - дети третьей супруги Намина Галины, Стас женился на ней в конце 1980-х годов. Намин и Галина давно в разводе.

По словам Исаевой, "Артем был очень хорошим мальчиком. Но от этого Романа все можно было ожидать". Реплики Анны приводит MK.RU.

"Стасу от всего сердца передаю слова соболезнования. Трагедия - потерять сына. Конечно, пойду на похороны", - заявила Исаева, добавив, что с четвертой женой артиста говорила сегодня, и "она никакая, убитая горем".