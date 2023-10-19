Стас Намин назвал приемного сына, подозреваемого в убийстве родных, "отморозком"

Музыкант Стас Намин, приемный сын которого подозревается в жестоком убийстве своей бабушки и сводного брата, назвал его "отморозком и мерзким человеком". Он заявил, что никогда не считал Романа сыном.

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"Рома никогда не был моим сыном. Он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Он не был мне родственником никогда", - заявил Стас Намин Газете.ru.

Он также отметил, что много лет не общался с пасынком, так как "он всегда был недостойным и низким".

Произошедшее основатель групп "Парк Горького" и "Цветы" назвал "страшной трагедией".