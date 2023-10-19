Стас Намин назвал приемного сына, подозреваемого в убийстве родных, "отморозком"
Музыкант Стас Намин, приемный сын которого подозревается в жестоком убийстве своей бабушки и сводного брата, назвал его "отморозком и мерзким человеком". Он заявил, что никогда не считал Романа сыном.
"Рома никогда не был моим сыном. Он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Он не был мне родственником никогда", - заявил Стас Намин Газете.ru.
Он также отметил, что много лет не общался с пасынком, так как "он всегда был недостойным и низким".
Произошедшее основатель групп "Парк Горького" и "Цветы" назвал "страшной трагедией".
Тела 85-летней Полины Ткаченко, тещи Намина, и его 30-летнего сына Артема Микояна были найдены на даче семьи в деревне Крюково в Истринском районе. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статье 105 УК РФ, подозреваемый задержан.