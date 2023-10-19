В Лондоне решили избавиться от дома лидера Sex Pistols

В Лондоне выставили на продажу дом солиста британской панк-рок-группы Sex Pistols Джонни Роттена. Об этом сообщает Mansion Global.

Дуплекс, о котором идет речь, находится в Челси, недалеко от Кингс-роуд — она была сердцем лондонской панк-сцены 1970-х годов. Роттен переехал в этот дом в 1978 году, практически сразу после распада группы. В гости к нему часто приходили Дэвид Боуи, Адам Ант, Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен — эти знаменитости тоже жили в этом районе.

Площадь дома достигает 1300 квадратных метров. Внутри есть просторная гостиная с высокими потолками и камином, столовая, три спальни и две ванные комнаты. На крыше находится терраса, с которой открывается панорамный вид на Лондон. За недвижимость попросили 1,55 миллиона фунтов стерлингов (около 184 миллионов рублей).