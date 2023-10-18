Сергей Зверев назвал причину редкого появления на экранах

Стилист Сергей Зверев рассказал в интервью «Комсомольской правде» о том, почему в последнее время редко появляется на экранах.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что звездный парикмахер устал от роскошной жизни и намеревается уехать в село.

Отмечается, что о причинах своего затворничества стилист сообщил на светской премьере комедии «На Рубле без рубля», в которой он сыграл небольшую роль.

«Я не устал от лакшери жизни! В том интервью просто вырезали кусок из контекста. Там было много вопросов про лакшери, и чтобы мне не отвечать на всю эту кучу, я сказал, что уже устал от этого лакшери», — признался Зверев.

Стилист пояснил, что таким образом он отделался от журналистов и от ответов на нежелательные вопросы.

Зверев уточнил, что старается реже появляться на экранах и мероприятиях, потому что когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду.