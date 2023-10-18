Урганта, Галкина и Гудкова могут проверить на дискредитацию ВС РФ

Председатель Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить некоторых российских актеров, комиков и бизнесменов на дискредитацию ВС РФ, а также финансирование ВСУ из-за рубежа. В частности, депутат и его коллеги просят провести правовую оценку действий телеведущего Ивана Урганта, комика Александра Гудкова и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).