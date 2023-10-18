Хореограф Мигель судится с продавцом шуб из Пятигорска

Российский хореограф и продюсер Сергей Шестеперов (Мигель) подал в суд на продавца шуб из Пятигорска. Его не устроил тот факт, что товарный знак MIGEL заняла меховая фабрика, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Шестеперов узнал о факте существования товарного знака, когда собирался запатентовать собственный бренд.

Как отмечается, предприниматель Мгер Гянджумян открыл собственное производство и бутик под маркой Migel много лет назад — в 2012 году.

41-летний танцор теперь пытается добиться права на использование товарного знака MIGEL. Он подал на ставропольского предпринимателя в суд по интеллектуальным правам.

Гянджумян заявил Telegram-каналу об отсутствии планов отдавать свой товарный знак знаменитости. Он сообщил о намерении подавать встречный иск и требовать с Мигеля компенсации.