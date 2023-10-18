Собчак раскрыла секрет молодости

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла секрет своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, один из подписчиков 41-летней журналистки сделал ей комплимент по поводу ее внешности. При этом он спросил, сколько часов в сутки она тратит на сон.

«Ложусь всегда очень поздно. Но главный лайфхак — прохладный воздух в спальне, градусов 17. Замораживаю молодость», — рассказала знаменитость.