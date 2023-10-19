На Noize MC завели новое дело из-за нарушения закона об иноагентах

Уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

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Известно, что протокол об административном правонарушении в отношении рэпера поступил в Кузьминский суд Москвы.

«Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева», — сообщил источник агентства.

На хип-хоп-исполнителя завели дело по части 2 статьи 19.34 («Непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах») КоАП РФ. По этой статье Алексееву грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания на момент написания новости не назначена.